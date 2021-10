PosteMobile lancia Creami WOW 30GB a 4,99 Euro al mese, disponibile fino al 10 ottobre

PosteMobile torna alla carica con nuove offerte telefoniche alquanto interessanti per clienti che vogliono cambiare operatore o attivare la loro prima SIM. Dopo avere trattato Creami WOW 50GB a settembre, l’operatore di Poste Italiane rilancia Creami WOW 30GB da 4,99 Euro al mese, disponibile fino al 10 ottobre 2021.

L’offerta in questione consiste in un pacchetto con minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, assieme a SMS senza limiti verso tutti e 30 Giga di Internet in 4G+, il tutto a 4,99 Euro al mese. Non mancheranno anche 2,73 Giga al mese da utilizzare in Roaming UE e UK.

Si tratta di un prezzo decisamente competitivo per ciò che offre, ma attenzione al costo di attivazione pari a 20 Euro, di cui 10 Euro di traffico incluso per pagare le prime due mensilità; d’altro canto, la spedizione della SIM al domicilio selezionato è completamente gratuita. L’operatore virtuale basato su rete Vodafone prevede, inoltre, l’applicazione del seguente meccanismo in caso di insufficienza del credito residuo al rinnovo dell’offerta: le chiamate costeranno 0,18 Euro al minuto, gli SMS 0,12 Euro e Internet costerà 3,50 Euro ogni 400 Megabyte.

