PosteMobile lancia l'offerta Creami WOW 60GB a 6,99 Euro al mese: cosa offre

PosteMobile a partire da ieri ha lanciato la nuova offerta Creami WOW 60GB al prezzo di 6,99 Euro al mese, per un piano tariffario certamente competitivo ma valido solamente fino a domenica 11 luglio 2021, dunque ancora per pochi giorni. Vediamo cosa offre nel dettaglio.

L’operatore virtuale, che circa un mese fa ha ufficializzato la migrazione graduale dalla rete WindTre a Vodafone, con Creami WOW 60GB propone minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti e, come si può intuire dal nome stesso, 60 Giga di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps, per la inizialmente citata cifra mensile di 6,99 Euro.

L’offerta in questione risulta attivabile solo dai nuovi clienti, i quali potranno decidere se effettuare la portabilità da qualsiasi altro operatore mobile di cui hanno già una SIM o, in alternativa, attivare un nuovo numero. In entrambi i casi sarà necessario comunque pagare un contributo iniziale di 20 Euro, di cui 10 Euro di credito che verrà caricato al momento della creazione della scheda SIM.

Tra i dettagli aggiuntivi dell’offerta segnaliamo infine che in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea sarà possibile utilizzare massimo 3,81 Giga; una volta superato il limite, verrà applicato un sovrapprezzo di 0,36 centesimi di Euro per MB. Per quanto riguarda la navigazione normale, in caso di superamento della soglia di traffico dati inclusa nell’offerta la navigazione verrà bloccata in automatico, salvo l’attivazione dell’opzione Giga Extra che aggiunge 1 Giga per 1,99 Euro. Tale opzione potrà essere attivata a piacimento dopo ogni esaurimento dei Giga disponibili.

Intanto anche WindTre ha lanciato una nuova offerta perfetta per l’estate, la Go 101 Star+ Easy Pay LE a 7,99 Euro al mese.