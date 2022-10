PosteMobile, offerta da 8,99 euro con 300 Giga ancora attivabile fino 27 novembre

Mentre ritorna fino al 23 ottobre prossimo l’offerta Creami Wow 30GB da 4,99 euro al mese, PosteMobile proroga l’offerta mobile 300% Digital da 8,99 euro al mese con addirittura 300 Giga in 4G+ su rete Vodafone. Vediamo assieme i dettagli della promozione in questione.

Visitando il sito dedicato all’offerta possiamo comprendere cosa include il bundle 300% Digital attivabile esclusivamente online sul sito dell’operatore virtuale di PostePay. Nel pacchetto sono inclusi soltanto 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download, mentre chiamate e SMS vanno pagati a consumo a 0,18 euro al minuto e per singolo messaggio. Il prezzo mensile risulta invece in promozione, da 9,99 a 8,99 euro al mese.

Attenzione però al “Bonus se usi meno di 100 Giga”: PosteMobile, infatti, garantisce 20 credit di bonus se si usa meno di tale quantitativo di Internet. Ogni credit, si specifica, corrisponde a un minuto di chiamate o un SMS. Di conseguenza, non tutte le chiamate e non tutti i messaggi saranno a pagamento.

L’offerta in questione è attivabile esclusivamente se si è nuovi clienti PosteMobile, con nuovo numero o richiedendo la portabilità dall’operatore di provenienza. L’attivazione, peraltro, costa 20 euro con 10 euro aggiunti al credito residuo all’attivazione. Infine, si nota che in Roaming UE si ottengono 7,37 Giga al mese.

Parlando sempre di offerte mobili, ecco l’elenco di offerte di portabilità Vodafone di ottobre 2022.