PosteMobile passa alla rete Vodafone: ecco da quando

E’ passato meno di un anno da quando PosteMobile ha annunciato l’addio alla rete WindTre per tornare sotto Vodafone, e finalmente oggi l’operatore telefonico virtuale ha specificato quando questa transazione di concluderà.

Secondo quanto riportato da vari siti del settore, infatti, PosteMobile passerà a Vodafone a fine Marzo 2021. Mancano quindi davvero poche settimane, ma ancora non è stata diffusa alcuna informazione a riguardo.

Probabile che nel giro di qualche giorno PosteMobile dia il via alla campagna informativa per i propri utenti a scopo puramente informativo. Già al momento del primo annuncio, infatti, Poste aveva sottolineato che non sarà necessario cambiare la SIM, il che rappresenta senza dubbio un aspetto molto importante dal momento che inizialmente si era sparsa la voce che fosse necessario procedere con la sostituzione della scheda.

Questo cambio però influenzerà migliaia di clienti, ed il nostro consiglio è di verificare la copertura della rete Vodafone nei pressi delle vostre abitazioni onde evitare di ritrovarvi spiacevoli sorprese al momento dello switch off.

La rete Vodafone però è stata riconosciuta di recente come la migliore del 2020 dalle analisi effettuate da Altroconsumo tramite l’applicazione CheBanda, dove ha riportato 18.988 punti, davanti a WindTre a quota 18.269 punti, comunque un dato molto elevato.