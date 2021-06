PosteMobile passa a Vodafone: ufficiale la data d'inizio della transizione

È passato un pò da quando PosteMobile ha annunciato il passaggio a Vodafone, ma ora abbiamo una data ufficiale. L'operatore, infatti, ha annunciato che il 16 Giugno 2021 i propri clienti Full MVNO passeranno dalla rete WindTre a Vodafone in maniera graduale.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine in passato, non sarà richiesta alcuna azione: lo switch off sarà automatico e non bisognerà nemmeno sostituire la propria SIM.

Ovviamente, si tratterà di un'azione completamente gratuita: PostePay ha specificato che i clienti interessati saranno avvisati attraverso i classici SMS informativi, in cui sarà sottolineato ancora una volta come questa variazione non comporterà nemmeno alcuna rimodulazione o modifica contrattuale unilaterale.

I clienti PosteMobile che hanno attivato le SIM PosteMobile ESP prima del 14 Luglio 2014 non saranno coinvolti in quanto si agganciano già alla rete Vodafone.

Vodafone metterà a disposizione di PosteMobile la propria rete 4G in grado di garantire una velocità di connessione fino a 300 Mbps in download.

Qualche settimana fa, intanto, PosteMobile ha anche lanciato l'offerta FTTH che si appoggia sulle reti di Open Fiber e TIM e propone connettività a banda ultralarga.

Fateci sapere attraverso la sezione commenti se anche voi siete stati avvisati da PosteMobile dell'imminente passaggio alla rete Vodafone oppure se ancora non è arrivato l'SMS informativo.