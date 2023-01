PosteMobile propone 300% Digital, offerta con 300 GB a 8,99 euro al mese

Ancora una volta torniamo a parlare di telefonia mobile per il mercato italiano dopo avere visto le offerte di portabilità WindTre di questo mese: in questa occasione segnaliamo la disponibilità del piano 300% Digital di PosteMobile, il cui costo mensile è sempre fissato a 8,99 euro.

Come evidenziato dai colleghi di MondoMobileWeb, l’operatore virtuale di PostePay ha deciso di prorogare un altro mese l’offerta fino all’inizio del mese di marzo 2023, tenendo ancora il prezzo speciale detto sopra. Il pacchetto dati di 300% Digital include 300 Giga di Internet con download a 300 Mbps e upload a 50 Mbps, senza però chiamate o messaggi.

Al posto di un bundle di SMS e minuti, gli utenti pagheranno 0,18 euro al minuto senza scatto alla risposta e 0,18 euro per singolo messaggio. In altre parole, si tratta di una proposta analoga ai piani Iliad, Kena e Very Mobile pensati per chi necessita esclusivamente di Internet mobile. Attenzione però al bonus speciale proposto da PosteMobile: utilizzando meno di 100 Giga si ottengono 20 credit, dove ciascuno di essi corrisponde a un minuto o a un singolo messaggio. La conversione avviene al rinnovo successivo.

PosteMobile 300% Digital può essere attivata da nuovi clienti in portabilità o con nuovo numero, previo pagamento di 20 euro di attivazione – con dieci caricati come credito residuo.

Tra le altre offerte più intriganti di questo mese abbiamo segnalato invece il ritorno di Iliad Giga 100 da 7,99 euro al mese.