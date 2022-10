PosteMobile propone Creami WOW 30GB a meno di 5 euro al mese fino 23 ottobre

In attesa dell’offerta bomba di CoopVoce da 7,90 euro al mese, coloro che sono impazienti di effettuare la portabilità a un operatore telefonico alternativo possono accedere da oggi e fino al 23 ottobre 2022 all’offerta Creami Wow 30GB da 4,99 euro al mese proposta da PosteMobile.

L’operatore virtuale di PostePay attivo su rete Vodafone torna ancora una volta a proporre questo piano tariffario low-cost dopo il mese di agosto. Sul sito ufficiale PosteMobile, infatti, nella homepage si trova proprio l’offerta interessata, la quale include minuti illimitati verso qualsiasi numero telefonico nazionale, SMS sempre senza limiti e 30 Giga di Internet in 4G, con 4,09 Giga al mese in Roaming UE.

Il prezzo mensile, come già citato, è pari a 4,90 euro al mese e l’attivazione può essere effettuata da tutti i nuovi clienti con un nuovo numero o effettuando la portabilità. Il costo di attivazione è sempre e comunque pari a 20 euro, di cui 10 euro come prima ricarica e altri 10 euro per l’acquisto della SIM, con spedizione gratuita in caso di attivazione online. Il meccanismo extrasoglia prevede il pagamento di 0,24 euro per MB in caso di superamento dei Giga inclusi nell’offerta, 0,18 euro al minuto per chiamate e 0,12 euro per SMS inviato.

