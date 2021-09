PosteMobile propone Creami WOW 50GB a 5,90 Euro al mese: dettagli dell'offerta

Il mese di settembre ha visto la disponibilità dell’offerta PosteMobile Creami WOW 30GB da 4,99 Euro al mese, ma tale promozione è durata soltanto fino al 12 del mese. A partire da oggi, giovedì 23 settembre 2021, l’operatore virtuale propone il piano Creami WOW 50GB a 5,90 Euro al mese: ecco cosa offre nel dettaglio.

Come ripreso da MondoMobileWeb, è la prima volta che questa offerta viene proposta dall’operatore di proprietà di Poste Italiane appoggiato su rete Vodafone. Essa include mensilmente minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, SMS senza limiti verso numeri nazionali e 50 Giga di Internet in 4G+, il tutto per la suddetta cifra di 5,90 Euro. Non mancano anche 3,93 Giga al mese di traffico dati in Roaming UE e UK.

L’attivazione potrà essere richiesta ed effettuata online, o anche presso le Poste, da utenti che desiderano un nuovo numero o la portabilità da altri operatori, previo pagamento di 20 Euro per la SIM nuova di cui 10 Euro vengono inseriti nella scheda come credito residuo; la spedizione, invece, è gratuita.

Tra le altre informazioni fondamentali segnaliamo che in caso di insufficienza del credito residuo sulla SIM per il rinnovo mensile, allora PosteMobile applicherà automaticamente i costi a consumo, pari a 0,18 Euro al minuto per le chiamate, 0,12 Euro per SMS e 3,50 Euro per 400 Megabyte di traffico dati.