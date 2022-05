PosteMobile proroga offerta Super Power 20 da 4,99 Euro al mese

PosteMobile ha riservato una piccola sorpresa per coloro che vogliono effettuare la portabilità da qualsiasi operatore nazionale verso un’offerta più economica, particolarmente competitiva: fino al 15 giugno 2022 sarà possibile attivare online Super Power 20 da 4,99 Euro al mese. Vediamo assieme da cosa è composto il pacchetto dati.

Visitando il sito ufficiale PosteMobile ci troviamo dinanzi a tre offerte principali, tra cui proprio Super Power 20 dal detto prezzo mensile di 4,99 Euro. Si tratta di una promozione pensata in particolar modo per tutti coloro che non hanno bisogno di molti Giga di Internet, in quanto composta da 20 Giga in 4G+ al mese, SMS senza limiti verso qualsiasi cellulare nazionale e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani.

L’attivazione di questa offerta dovrà essere effettuata obbligatoriamente online, anche con l’aiuto di un operatore se necessario, e la SIM costerà 20 Euro. Metà di questa quota verrà utilizzata per la prima ricarica; pertanto, al primo utilizzo si avranno circa 5 Euro di credito residuo. Il prezzo resterà bloccato per l’intera durata contrattuale e sarà possibile effettuare nuovamente la portabilità in qualsiasi momento e verso qualsiasi altro operatore.

A proposito di offerte telefoniche, eccovi il nuovo listino di maggio 2022 di ho. Mobile.