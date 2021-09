PosteMobile rilancia Creami WOW 30GB: 4,99 Euro al mese, disponibile fino al 12 settembre

Nelle giornate scorse abbiamo parlato dell’offerta Kena TIMVision Flash da 19,99 Euro al mese, ma in questo periodo anche altri operatori stanno rilanciando promozioni alquanto accattivanti: tra queste c’è PosteMobile Creami WOW 30 da 4,99 Euro al mese, disponibile fino al 12 settembre 2021 e dal pacchetto dati che fa non poca gola.

Come riportato da MondoMobileWeb, PosteMobile Creami WOW 30 permette di ottenere mensilmente minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, assieme a SMS illimitati verso tutti e 30 Giga di traffico Internet in 4G+, alla suddetta cifra di 4,99 Euro al mese. L’attivazione richiede il pagamento di 20 Euro, di cui 10 per la prima ricarica che servirà a pagare le due mensilità iniziali; la spedizione a domicilio è invece inclusa gratuitamente. Si nota, inoltre, che l’offerta è valida soltanto per nuovi clienti interessati alla portabilità o all’apertura di un nuovo numero.

Tra gli altri dettagli tecnici della tariffa PosteMobile Creami WOW 30 troviamo l’inclusione di 2,73 Giga al mese in Roaming UE e UK e il passaggio al piano a consumo in caso di mancanza di credito residuo sufficiente per il rinnovo mensile dell’offerta. Questo piano a consumo prevede il pagamento di 0,18 Euro al minuto per le chiamate, 0,12 Euro per SMS e 3,50 Euro per 400 MB di traffico Internet giornaliero.

Per i più interessati, negli scorsi giorni abbiamo anche visto su quale operatore si appoggia PosteMobile.