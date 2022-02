PosteMobile rilancia Creami WOW 30GB, prezzo bomba e pacchetto dati ottimo

PosteMobile torna ancora una volta all’attacco con nuove offerte telefoniche mobili per coloro che provengono da altri operatori o intendono attivare un nuovo numero: si parla di Creami WOW 30GB, promozione attivabile da chiunque fino al 20 febbraio 2022. Vediamo assieme nel dettaglio cosa include.

La offerta PosteMobile Creami WOW 30GB è disponibile per l’attivazione online o negli uffici postali al prezzo complessivo di 20 Euro, di cui 10 Euro di traffico incluso per le prime due mensilità. Si tratta di un pacchetto con minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero nazionale, SMS illimitati verso chiunque e 30 Giga di rete mobile in 4G+ a 4,99 Euro al mese.

L’addebito viene effettuato su credito residuo e, in caso di credito insufficiente al rinnovo, si applicano automaticamente le tariffe a consumo pari a 0,18 Euro al minuto per le chiamate, 0,12 Euro per SMS e 3,50 Euro per 40 Megabyte al giorno in caso di attivazione della rete mobile. In Roaming UE, invece, restano disponibili 3,27 Giga al mese.

Al contempo, passando alla telefonia fissa e alla fibra per la casa, Poste ha lanciato l’offerta per la fibra FTTH a 1 Gigabit al secondo a 19,90 Euro al mese con prezzo bloccato e nessun vincolo di durata.