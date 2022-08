PosteMobile rilancia offerta telefonica bomba da 4,99 euro al mese: cosa include

PosteMobile recentemente ha dovuto affrontare una sanzione per 1,5 milioni di euro ordinata dall’AGCM, ma resta un operatore telefonico virtuale le cui offerte spesso sono particolarmente interessanti. Ad esempio, eccovi l’ultima Super Power 40 da 4,99 euro al mese.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, l’operatore Full MVNO di PostePay basato su rete Vodafone ha deciso di lanciare oggi, 31 agosto 2022, l’offerta Super Power 40 rendendola disponibile fino al 4 settembre prossimo. Il pacchetto in questione include 40 Giga di Internet in rete 4G+, chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale e SMS senza limiti.

L’attivazione può essere effettuata da qualsiasi utente legato ad altri operatori italiani o tramite nuovo numero. La spesa iniziale resta sempre pari a 20 euro, di cui 10 euro per la SIM e 10 euro per la prima ricarica telefonica che copre due mensilità. Ricordiamo, infine, che l’attivazione può essere effettuata online tramite il sito ufficiale PosteMobile (dove viene promossa in homepage appena lo si visita) o con una semplice chiamata telefonica al personale specializzato.

