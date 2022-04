PosteMobile rilancia per pochi giorni Creami Extra WOW 20 da 5,99 Euro al mese

A poche ore dalla rimozione dell’offerta PosteMobile da 4,99 Euro al mese dal catalogo online, l’operatore virtuale di Poste Italiane ha deciso di tornare all’attacco lato portabilità rilanciando l’offerta Creami Extra WOW 20 da 5,99 Euro al mese a partire da oggi, 4 aprile 2022. Cosa include nel pacchetto dati?

Osservando la voce dedicata sul sito ufficiale PosteMobile ci troviamo dinanzi a una promozione composta da minuti illimitati verso qualsiasi numero italiano fisso e mobile, SMS senza limiti verso tutti e 20 Giga di Internet in 4G. L’attivazione sarà gratuita per tutti i clienti, nuovi o che intendono effettuare la portabilità da altri operatori telefonici mobili, ed eseguibile esclusivamente presso gli uffici postali, mentre il costo della SIM sarà pari a 10 Euro per la prima ricarica.

Il meccanismo che si attiva in caso di credito insufficiente per il rinnovo porterà al pagamento di 0,18 Euro al minuto per le chiamate, 0,12 Euro per SMS e 3,50 Euro al giorno per 400 MB di Internet in caso di utilizzo. Infine, si segnala che l’attivazione sarà sì accessibile a qualsiasi cliente, ma soltanto fino al 9 aprile 2022; pertanto, se siete interessati a questo pacchetto specifico vi consigliamo di recarvi presso i centri postali per maggiori informazioni.

