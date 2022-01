PosteMobile ripropone Creami Extra WOW 100 GB a 9,99 Euro al mese

PosteMobile torna all’attacco con una delle sue offerte telefoniche ammiraglia, Creami Extra WOW 100, disponibile fino al 18 gennaio 2022. Si tratta di un pacchetto piuttosto interessante per il prezzo a cui viene proposto, ovvero 9,99 Euro al mese. Vediamo nel dettaglio cosa include.

Come ripreso anche da MondoMobileWeb, Creami Extra WOW 100 comprende ogni mese minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, assieme a SMS senza limiti e 100 Giga di traffico dati in 4G+ (con 6,55 Giga di Roaming UE), il tutto al detto costo mensile di 9,99 Euro. La SIM costerà 15 Euro in caso di attivazione presso gli uffici postali, con aggiunta obbligatoria di 10 Euro per la prima ricarica, o 20 Euro in caso di attivazione a distanza tramite Internet o chiamata telefonica, di cui 10 Euro sono già dedicati alla prima mensilità.

In caso di insufficienza di credito residuo al momento del rinnovo, l’offerta base prevede tariffe a consumo pari a 0,18 Euro al minuto per le chiamate e 0,12 Euro per singolo SMS. Per Internet, invece, la tariffa base giornaliera è pari a 3,50 Euro per 400 megabyte. Si ricorda che l’offerta Creami Extra WOW 100 è valida sia per nuovi clienti, sia per coloro che desiderano effettuare la portabilità da qualsiasi altro operatore.

In conclusione, ricordiamo che i clienti TIM da dicembre possono trovare nuove offerte xTE da 4,99 Euro al mese.