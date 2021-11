PosteMobile ripropone Creami Relax: offerte con costo decrescente fino 6 Euro al mese

Il mese di novembre 2021 ha visto il ritorno di molteplici offerte telefoniche da parte di operatori principali e virtuali. Qualche giorno fa abbiamo visto i nuovi piani TIM Wonder da 9,99 Euro al mese; in questa occasione, invece, tratteremo le offerte Creami Relax di PosteMobile attive fino al 27 novembre e con prezzi decrescenti.

Innanzitutto, cosa significa “prezzi decrescenti”? Molto semplicemente, le offerte Creami Relax in questione prevedono il pagamento iniziale di una certa quota, la quale però scende progressivamente fino a cifre più allettanti. Al contempo, vengono aumentati i Giga disponibili in Italia e ridotti i Giga disponibili in Roaming.

Nel caso di PosteMobile Creami Relax 100, il prezzo parte da 10 Euro al mese per i primi tre rinnovi, poi passa a 9 Euro per i rinnovi dal quarto al sesto e si stabilizza a 8 Euro dal settimo rinnovo in poi. Cosa include questo pacchetto? SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale e 80 Giga di rete mobile in 4G che poi, dal tredicesimo rinnovo, aumentano a 100 Giga mensili. In Roaming, invece, dal settimo rinnovo si passa a 4,37 Giga al mese.

PosteMobile Creami Relax 20, d’altro canto, con la stessa cadenza dell’offerta precedente parte da 8 Euro al mese e scende prima a 7 Euro e infine a 6 Euro al mese. In questo caso troviamo, però, minuti e SMS illimitati e 10 Giga di traffico che, dopo la tredicesima mensilità, passa a 20 Giga al mese. In Roaming UE sono 3,28 Giga dal settimo rinnovo. Chi invece volesse ottenere immediatamente i 20 Giga mensili potrà accedere a Creami Relax 20 Special, ma con pagamento iniziale una tantum di 36 Euro per l’addebitamento diretto dei primi 6 mesi; il prezzo mensile, di seguito, resta 6 Euro al mese.

Queste offerte possono essere attivate solamente in ufficio postale e pagando 15 Euro per la SIM, sia in caso di portabilità che di semplice attivazione scheda, o 19 Euro per il cambio piano internamente a PosteMobile.

Anche Vodafone ha lanciato nuove offerte Special per portabilità, con prezzi a partire da 7,99 Euro al mese.