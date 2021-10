PosteMobile, ritorna Creami WOW 50GB per Halloween a 5,90 Euro al mese

Vi ricordate dell’offerta telefonica Creami WOW 50GB proposta da PosteMobile a fine settembre? Ebbene, in occasione di Halloween e solo fino al 31 ottobre la medesima promo sarà nuovamente disponibile, sempre alla modica cifra di 5,90 Euro al mese. Vediamo assieme cosa include.

Creami WOW 50GB, come da nome, per quanto riguarda la connessione Internet offre 50 Giga di traffico su rete 4G+. Non mancano poi minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero fisso e mobile italiano e SMS illimitati verso chiunque. In Roaming UE e UK, invece, gli utenti avranno a loro disposizione 3,93 Giga al mese. Tutto ciò viene proposto da oggi 28 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021 al detto costo mensile pari a 5,90 Euro. In caso di insufficienza del credito, l’offerta passerà al piano base con 0,18 Euro al minuto per le chiamate, 0,12 Euro per SMS e 3,50 Euro ogni 400 MB di traffico dati utilizzati.

E i costi di attivazione? Stando anche a quanto ripreso da MondoMobileWeb, si tratta di 10 Euro per SIM e attivazione, ai quali vanno aggiunti inoltre 10 Euro per la prima ricarica. Ogni cliente potrà richiederla, sia in caso di nuovo numero, sia in caso di portabilità. Quest’ultima, tra l’altro, potrà essere effettuata da qualsiasi operatore italiano, principale o virtuale che sia.

Tra le altre offerte telefoniche del momento abbiamo visto anche Very Special da 7,99 Euro al mese, proposta da Very Mobile come promozione per la portabilità e che include ben 130 Giga di traffico mobile.