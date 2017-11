PosteMobile sconta Mobile 10GB: 10 gigabyte di internet a 9 Euro al mese

Interessante promozione lanciata da PosteMobile in questo Cyber Monday e rivolta a tutti i nuovi clienti che hanno intenzione di attivare la scheda presso gli Uffici Postali sparsi in tutta Italia ed i Kitpoint, o tramite il sito web.

Si tratta di Mobile 10GB, un'offerta che come suggerisce il nome, offre 10 gigabyte di traffico internet alla velocità del 4G ogni 30 giorni, ma la particolarità è data dal fatto che il costo sarà di 9 Euro al mese contro i 14,90 Euro previsti precedentemente.

L'addebito, come accade di consueto per tutti gli operatori, avverrà direttamente sul credito telefonico della scheda SIM.

Nelle condizioni dell'offerta si legge però che la SIM acquistata online ha un costo di 15€ con 15€ di traffico telefonico incluso. La spedizione della SIM è gratuita ed il pagamento avviene in contanti alla consegna. Per tutti gli acquisti effettuati in Ufficio Postale o punti Kipoint la SIM ha un costo di 15€ con 5€ di traffico incluso.

Questa promozione, inoltre, è compatibile con tutte le opzioni e piani tariffari ricaricabili che non prevedono pacchetti di traffico dati.

Per tutte le informazioni del caso, vi reindirizziamo alla pagina dedicata, raggiungibile attraverso questo indirizzo.