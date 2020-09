PosteMobile si scusa per i disservizi e regala 100 gigabyte di internet a tutti

PosteMobile ha deciso scusarsi per i gravi disservizi che hanno interessato la propria rete qualche giorno fa regalando 100 gigabyte di navigazione internet a tutti i propri utenti, nell’ambito dell’iniziativa “100 Giga in regalo”.

L’iniziativa promozionale, come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, è rivolta a tutti i clienti privati e titolari di partita IVA con SIM attive al 28 Settembre 2020. I 100 gigabyte di traffico dati equivalgono a 102.400 credit dei piani Creami, e corrispondono ad altrettanti megabyte.

Gli utenti avranno un mese di tempo per consumarli, e chiaramente al raggiungimento della soglia la SIM provvederà a scalare in automatico quelli inclusi nella promozione. PosteMobile, nell’SMS informativo ha spiegato che “per scusarci dei disagi causati il 28 Settembre offriamo in regalo ai nostri clienti di telefonia mobile: 100 Giga gratuiti di navigazione Internet per un mese! L’attivazione è automatica. I Giga di traffico Internet saranno validi per un mese da quando riceverai l’SMS di attivazione”.

Il claim dell’offerta è anche una stoccata (indiretta) ai concorrenti, dal momento che PosteMobile osserva che “tutti possono sbagliare, ma pochi sanno chiedere scusa”.

Nei termini e condizioni dell’offerta, indicati sulla pagina promozionale, PosteMobile sottolinea anche come l’attivazione dell’offerta sia automatica, ed è possibile verificare in qualsiasi momento i megabyte residui nella propria area personale, sull’app PostePay o chiamando il servizio fai da te ai 40.12.12.