PostePay ed addebiti non autorizzati, si moltiplicano le segnalazioni: cosa fare

Da qualche giorno stanno aumentando a dismisura le segnalazioni di addebiti non autorizzati da parte di Google Play sulle PostePay, in un thread di Reddit. Alcuni utenti, nello specifico, lamentano anche più addebiti da 5 Euro, molti dei quali autorizzati dallo store digitale del colosso di Mountain View.

Le prime segnalazioni sono emerse ad inizio mese, ma negli ultimi giorni il post si è nuovamente popolato e sono emersi altri racconti simili. Un utente, nella fattispecie, sostiene di aver ricevuto cinque addebiti da cinque Euro.

"Mi è successo personalmente, acquisti di 4/5€ su google Play Store ed un mensile su Netflix. Ho subito bloccato la carta e chiamato l'assistenza. Ora devo presentarmi ad un ufficio postale per disconoscere le transazioni e avviare la pratica di rimborso. Mi hanno già detto che i tempi saranno lunghi" scrive un utente, a cui ne fa eco un altro, "mi è successo qualche settimana fa. Mi è stata accreditata una somma relativa a un pagamento da me non effettuato. La cosa strana è che successivamente alla contabilizzazione della somma (circa due settimane dopo), i soldi mi sono stati restituiti e non c'è più traccia della transazione nella lista movimenti. Le cose sono andate per il meglio, ma ho dovuto bloccare la carta e la situazione mi ha creato disagio".

"Dopo aver letto questo post mi si è accesa un lampadina e consultando l'app Postepay di mia madre ho notato due pagamenti sospetti. Il primo risale al 10 settembre e il secondo 12 ottobre Tutti e due a nome di DTHGPAY.COM (non ho trovato nulla online a riguardo) Guardando meglio ho anche notato che l'iban dalla quale è stato emesso il pagamento è diverso nelle prime nove cifre" nota un'altra persona.

Alcuni proprio grazie al thread di Reddit hanno notato addebiti strani, che hanno raggiunto anche 15,99 Euro in caso di disponibilità sulla carta.

Delle segnalazioni sono presenti anche nella pagina dell'app PostePay su Google Play. Da parte di Google e PostePay non sono arrivati commenti a riguardo, ma in caso di addebiti indesiderati l'unica via è rappresentata dalla compilazione del modulo di contestazione addebito.