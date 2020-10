Questi poster della NASA vi permetteranno di festeggiare un 'Halloween Spaziale'

Ci sarà un modo per restare fedeli al proprio amore per lo spazio, ma allo stesso tempo unire anche la voglia di addobbare casa a tema Halloween? Sembrerà una follia ma la NASA è venuta in nostro aiuto, mediante spettacolari poster orrorifici ed altamente scientifici.

L'agenzia spaziale ha pubblicato diversi poster di Halloween che raffigurano i più strani e famosi fenomeni spaziali con uno stile che richiama molto i vecchi film horror del passato. Sono disponibili gratuitamente e fanno parte della serie "Galaxy of Horrors" creata dell'Exoplanet Exploration Program Office della NASA, presso il Jet Propulsion Laboratory a Pasadena, in California. Alcuni li potete osservare in tutta la loro magnificenza in calce alla news, ma se volete ancora da questo link potete scaricarne molti altri nel loro formato originale. C’è anche la versione spagnola!

Per quanto divertenti e creativi siano, tutti i poster sono basati sostanzialmente su fenomeni reali: La Materia oscura, i Lampi Gamma, e la stranissima Galassia MACS 2129-1, denominata “cimitero galattico”.

Quest’ultima è ancora oggi un vero grattacapo per gli scienziati, in quanto rappresenta una galassia in cui non si formano più stelle. Il problema è che, essendo lontana 10 miliardi di anni luce, noi la stiamo osservando come appariva 10 miliardi di anni fa, quando l’Universo doveva essere una fucina potentissima di nuove stelle. Molte ipotesi son state fatte sul perché la formazione di oggetti celesti sia cessata così in fretta in MACS 2129-1, ma nessuna è certa al 100%, rendendola a tutti gli effetti un “oscuro” segreto dello spazio profondo.

Quando le stelle morte si scontrano o implodono a volte creano una serie di Lampi Gamma, una delle esplosioni più energiche dell'universo: basti pensare che son talmente potenti che solo uno di questi brevissimi lampi può emettere la stessa energia prodotta dal Sole nell’arco della sua intera vita.

Infine, la Materia oscura – che non ha bisogno di tantissime presentazioni. Un altro grande enigma della cosmologia moderna: sappiamo che c’è, esiste, ma è inafferrabile e inosservabile (a causa del suo modo unico di “non interagire” con il resto della materia). Possiamo solo “percepirla” indirettamente a causa dell’interazione gravitazionale con lo spazio circostante. Un qualcosa che potrebbe benissimo esser frutto di un racconto dell’orrore, e non a caso di recente abbiamo visto come sia causa di un enorme trappola gravitazionale capace di tenere in pugno sei galassie differenti.

Godetevi questi poster, se ne avete il coraggio!