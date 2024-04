Quanti posti di lavoro andranno in fumo, dopo la disastrosa cancellazione di Apple Car?

La cancellazione del progetto Apple Car è destinata ad avere ripercussioni anche sui lavoratori Apple. Il colosso di Cupertino infatti questa settimana ha depositato presso lo Stato della California un preavviso (obbligatorio dalla legge) per confermare i piani di licenziamento.

A quanto pare, la società americana intende tagliare oltre 600 posti di lavoro, tutti impiegati in vari edifici dislocati intorno a Santa Clara, nei pressi del quartier generale di Apple a Cupertino. In passato varie indiscrezioni avevano confermato che molti di tali edifici erano occupati dal team responsabile dello sviluppo di “Project Titan”, ovvero il progetto interno - poi cancellato - legato alla vettura autonoma della società americana.

Come noto, Apple ha ufficialmente concluso lo sviluppo di tale progetto a marzo, ed ai circa 2mila dipendenti che lavoravano sulla Apple Car è stato confermato che non vedrà più la luce per ragioni non note. Molti dei dipendenti che si sono occupati di Titan negli ultimi anni sono stati trasferiti nel team che si sta focalizzando sull’intelligenza artificiale, diventata un’altra area di profondo interesse da parte di Apple anche in vista del lancio di iOS 18.

Ad altri dipendenti sono stati consessi 90 giorni di tempo per candidarsi per altre posizioni aperte all’interno dell’azienda.

