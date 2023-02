Questi sono i posti più sicuri sull'aereo, ma non piacciono a nessuno

Quando si pensa a prenotare un posto sull'aereo, sicuramente molti di voi non pensano a quello privo di rischi - ma a quello più comodo - ed è giusto così! Certo, è pur sempre il mezzo di trasporto più sicuro al mondo (secondo solo all'ascensore), ma anche qui ci sono dei posti più sicuri di altri: ecco quali sono.

Un'indagine del TIME che ha esaminato 35 anni di dati sugli incidenti aerei ha rilevato che i sedili posteriori centrali di un aereo avevano il tasso di mortalità più basso: il 28%, rispetto al 44% dei sedili del corridoio centrale.

Innanzitutto sedersi accanto a una fila di uscita fornirà in qualsiasi caso sempre l'uscita più veloce in caso di emergenza. Il motivo per cui i sedili centrali sono più sicuri di quelli vicino al finestrino è perché offrono un'ammortizzazione migliore in caso di incidente. Ovviamente il tipo di emergenza determinerà anche la sopravvivenza e gli aerei sono progettati per essere molto robusti in queste situazioni.

La ricerca del posto più sicuro in aereo è un argomento analizzato più volte da parte degli addetti ai lavori, ma non preoccupatevi troppo: secondo l'analisi dei dati del censimento del National Safety Council degli Stati Uniti, le probabilità di morire in aereo sono circa 1 su 205.552, rispetto a 1 su 102 in auto.

Non è necessario preoccuparsi della sicurezza quando si sale a bordo di un volo commerciale, ma sicuramente adesso sarete più contenti quando non ci saranno altri posti tra cui scegliere.