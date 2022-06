Quanto è potente davvero lo spruzzo di una puzzola?

Le puzzole sono delle creature note... per la loro puzza! Effettivamente l'animale si è evoluto proprio con questo meccanismo di difesa ed è capace di secerne dalle sue ghiandole uno "spray" costituito da tiolo, un composto organico con zolfo come componente principale, che conferisce al liquido il suo odore sgradevole.

Nel complesso, lo spray della puzzola non è troppo dannoso per l'uomo, ma può far lacrimare gli occhi e causare nausea. Il suo scopo principale è quello di agire come irritante per gli animali (o gli esseri umani) che vengono visti come "predatori" agli occhi della creatura.

Tuttavia, lo spray puzzoso sarà utilizzato dall'animale come l'ultima risorsa, perché contrariamente a quello che pensate ci vogliono giorni per riempire le sacche di liquido una volta utilizzato. Una puzzola, infatti, può immagazzinare solo circa quattro cucchiai di liquido nelle sue ghiandole - quantità che equivale a più o meno sei spruzzi.

Ci vorranno da 10 a 14 giorni prima che la sostanza sarà reintegrata. Tuttavia, così come osserva il biologo Kenton Kerns, le puzzole hanno un mira e una precisione superba, il che impedisce loro di sprecare le loro preziose risorse e possono raggiungere dai 3 ai 6 metri di gittata.

Lo spray, inoltre, può influenzare il sistema respiratorio se inalato e causare irritazione.