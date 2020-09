Quanto è potente l'hardware di un test di gravidanza? Più del primo PC di IBM

Due utenti Twitter si sono divertiti aprendo due test di gravidanza digitali di due marchi diversi per cercare di capire cosa ci fosse all’interno. La loro analisi delle componenti presenti al loro interno ha sorpreso entrambi: l’hardware infatti sembrerebbe più potente di quello del primo PC prodotto dalla storica azienda IBM.

Stando a quanto scoperto da foone e xtoff, ogni test contiene un processore Holtek HT48C06 a 8-bit da 4 Mhz con 64 byte di RAM, una batteria CR1616 da 3V e uno schermo LCD; foone ha dichiarato che “potrebbe sembrare molto limitato perché ha solo 64 byte di RAM, ma utilizza un’architettura pipeline per funzionare a 1 istruzione per ciclo, offrendo prestazioni abbastanza buone per una CPU da 4 Mhz”.

Ancora, secondo lui questo chip è più veloce della CPU utilizzata nel PC IBM originale, ovvero un microprocessore Intel 8088 a 8-bit da 5 Mhz, nel calcolo dei numeri e in altre operazioni base. Purtroppo, però, non può essere utilizzato per giocare a Doom in quanto non sarebbe riprogrammabile per avviare altri programmi, e nemmeno si può caricare un emulatore MAME. L’intero thread Twitter, comunque, contiene tante piccole perle che consigliamo di leggere.

