La potente Hisense a un prezzo mai visto: l'affare del giorno!

Hisense HS2100 Soundbar 2.1 si inserisce in tutti gli ambienti domestici grazie alle dimensioni compatte, così da non modificare l'arredamento della camera nella quale viene inserito. Suono potente, sia per gli alti che per i bassi.

Hisense è un marchio che propone da anni prodotti dal rapporto qualità-prezzo sorprendente. Parliamo in questo caso della Soundbar 2.1, con potenza 240W e collegabile a tutti i device che vuoi grazie alle tante opzioni: dal wifi al Bluetooth, passando per i cavi HDMI, fino alla penna USB.

In questo modo, potrai riprodurre il suono da una smart tv, lo stereo, lo smartphone, tablet, notebook. Così come caricare file in una USBe e collegarla. Importante anche l'audio ottico.

Tra le tante funzioni disponibili troviamo Dolby Digital e DTS Virtual:X.

Le dimensioni della casa è di soli 5 pollici, mentre il peso è di soli 5 Kg, quindi lo sposti agevolmente.

Oggi puoi fare tuo Hisense HS2100 Soundbar 2.1 a un prezzo assurdo, grazie allo sconto del 23%.

