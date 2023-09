Quanto è potente iPhone 15 Pro? Primi test su GeekBench premiano l'A17 Pro

Archiviato finalmente anche l'annuncio ufficiale di iPhone 15 Pro e Pro Max, come da tradizione fino al loro arrivo sugli scaffali iniziano a rincorrersi anche teorie e primi test sul campo, chiaramente tutti da verificare dopo il lancio definitivo.

I primi test effettuati su Geekbench sono apparsi in rete in queste ore e ci consentono di smorzare l'attesa fantasticando sulle performance del nuovo SoC A17 Pro della casa di Cupertino, mettendolo a confronto anche con le precedenti generazioni.

Si tratta di un passo in avanti importante rispetto all'A16 Bionic della scorsa generazione, che quest'anno andrà ad animare invece i ''piccoli'' iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Con il passaggio ai 3 nanometri, tuttavia, più che puntare ad alzare l'asticella delle prestazioni, Apple si è voluta concentrare sull'efficienza. A ogni modo, il nuovo chip sarebbe in grado di raggiungere 2.914 punti in single-core e 7.199 punti in multi-core:

A15 Bionic: 2183 single-core | 5144 multi-core

A16 Bionic: 2519 single-core | 6367 multi-core

A17 Pro: 2914 single-core | 7199 multi-core

M1: 2223 single-core | 7960 multi-core

Il nuovo chip, dunque, conferma anche coi numeri quanto dichiarato da Apple nel corso della presentazione, vale a dire performance superiori di circa il 10% sulla scorsa generazione in multi-core, avvicinandosi pericolosamente a quelle del chip M1 Silicon.

Molto interessante anche in confronto con l'A15 Bionic, che consente di osservare un balzo di circa il 40% tra gli iPhone 13 e gli iPhone 15 Pro.

A rendere ancora più interessante il lancio dei nuovi smartphone con la mela, tuttavia, non sono state le feature. A margine del keynote di fine estate abbiamo provato a fare un confrontone tra i prezzi di iPhone 15 e iPhone 14, dettagliando in questo modo il corposo abbassamento di prezzo operato da Apple per i suoi nuovi device su tutta la gamma.