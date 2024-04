Il potente laptop HP a un prezzo incredibile: OFFERTA IMPERDIBILE!

HP Laptop 15s-eq2012sl vanta il potente processore AMD RYZEN 3 5300U, capace di raggiungere una velocità fino a 3,8 GHz di frequenza di boost. Ma occorre anche aggiungere 4 MB di cache L3, 4 core, 8 thread, Chipset AMD Integrated SoC e la funzione No Overclock.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Con il suo schermo da 15,6'', avrai una visuale confortevole, dai colori vividi ma anche safe eyes. Anche perché la cornice è stata ridotta al minimo, vantando un display micro-edge.

Grazie al suo design sottile e leggero, puoi portarlo comodamente anche in viaggio. Oltre al processore prima menzionato, avrai a disposizione anche un'ampia capacità di storage (8GB DDR4 di Ram integrata e non espandibile (1 x 8GB), frequenza da 3200Mhz, SSD PCIe NVMe M.2 da 256GB per un avvio istantaneo e una batteria a elevata autonomia. Il tutto appannaggio del fatto che non rallenterà mai, anche in caso di uso intensivo.

Quanto alla batteria, infatti la durata arriva fino a 9 ore e 30 minuti. Inoltre, grazie alla Ricarica Rapida (la tecnologia HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria. Per averlo sempre pronto all'uso.

Sistema operativo Windows 11 Home, ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica.

Amazon Prime è il servizio Amazon che ti offre consegne veloci e a costo zero sui tuoi acquisti! Oltre ai migliori film e serie TV con Amazon Prime Video. E ai giochi gratis di Amazon Prime Gaming. Se non sei ancora iscritto potrai provare il servizio gratuitamente per 30 giorni! Il primo mese te lo offre Amazon. E sei uno studente avrai ben 90 giorni gratuiti con la speciale promozione Amazon Prime Student. Ad aspettarti ci sono anche tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Iscriviti alla prova gratuita!