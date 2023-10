Il potente motore di ricerca di Apple sarebbe già pronto: in arrivo su App Store a breve?

In un nuovo rapporto pubblicato nelle scorse ore, Bloomberg ha rivelato che Apple ha lavorato su una potente tecnologia di ricerca per le sue app allo scopo di migliorare i suoi software, affinare la capacità di ricerca ed utilizzarlo come merce di scambio con Google.

La notizia arriva a pochi giorni dal rumor secondo cui Apple avrebbe pensato di acquistare Bing da Microsoft, o secondo molti avrebbe finto di acquistarlo, senza però completare l’affare.

Bloomberg riferisce che Apple starebbe già utilizzando la sua nuova tecnologia (nota con il nome in codice Pesagus) in alcune delle sue applicazioni, ma prossimamente dovrebbe arrivare anche su App Store. Gli utenti sarebbero inconsciamente sfruttando la ricerca di Apple con Google Search in Spotlight, dove in precedenza Apple ha aggiunto la possibilità di indirizzari gli utenti a siti web in grado di rispondere in maniera più specifica alle loro domande.

L’interesse di Apple per i motori di ricerca non è certo nuovo, ma è improbabile che la società di Tim Cook decida di lanciare una piattaforma stile Google. Tuttavia, in molti osservano come in precedenza si dicesse lo stesso anche per un servizio di cartografia, ed alla fine Apple ha lanciato Apple Maps che dopo un affanno iniziale si è messo in concorrenza con Google Maps.