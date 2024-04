Quanto sarà potente il nuovo razzo Starship di Elon Musk? È impressionante

SpaceX, guidata dalla visione senza limiti di Elon Musk, si propone di riscrivere le regole del viaggio spaziale. Sebbene la strada sia costellata di sfide, come il recente abbandono di 100 satelliti Starlink, il focus dell'azienda rimane saldamente puntato sul suo progetto più ambizioso: la Starship.

Questo colosso dell'ingegneria, la più grande astronave mai costruita, si erge imponente con i suoi 121 metri di altezza, una struttura in acciaio inossidabile che nasconde al suo interno una forza bruta capace di sfidare la gravità terrestre. Al cuore di questa titanica impresa stanno i 39 motori Raptor, elementi chiave che alimentano sia il booster Super Heavy, sia lo stadio principale della Starship, fornendo il necessario slancio per liberarsi dalle catene della Terra.

Il Super Heavy, pilastro fondamentale per il decollo, si avvale di 33 motori Raptor che, grazie alla propulsione a metano liquido e ossigeno liquido, generano una spinta colossale, permettendo all'astronave di sollevarsi con ardore verso il firmamento. Questi propulsori accendono l'atmosfera con una potenza tale da far impallidire le creazioni precedenti.

Una volta in orbita, è la volta dei sei motori della Starship, tra cui tre Raptor Vacuum, ottimizzati per operare nel vuoto spaziale, a prendere il testimone, garantendo la prosecuzione della missione oltre la fascia atmosferica. Ma quale è la vera misura della potenza di questi guardiani del cosmo? Ogni motore Raptor eroga una spinta di 230 tonnellate, portando il Super Heavy a una forza di lancio di 7.590 tonnellate. E non è tutto: l'ultima evoluzione, il Raptor V3, ha superato ogni aspettativa raggiungendo i 269 tonnellate di spinta, elevando il totale a 8.877 tonnellate di pura forza.

Volete sapere di quanta potenza stiamo parlando? Immaginatevi un velivolo capace di sollevare oltre 3.400 auto di media grandezza tutte in una volta e portarle nello spazio. Questa è la potenza erogata dai motori Raptor del Super Heavy di SpaceX per il lancio della Starship. Pensando in termini più familiari, è come se la potenza di quasi 20 volte quella di un jet Boeing 747-8 fosse concentrata in un unico, epico momento di ascensione.

A proposito: sapete che SpaceX sta forse costruendo uno scudo spaziale?

Su INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti di oggi.