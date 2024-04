Potente e salvaspazio: questo Router verticale risolverà i tuoi problemi!

MERCUSYS TP-Link MB130-4G Cat4 AC1200Mbps Router 4G LTE Wireless Dual-Band, Router WiFi con Sim non richiede configurazione. Inoltre, è totalmente salvaspazio, visto che, oltre a essere verticale, prevede le antenne all'interno. L'offerta a tempo in corso su Amazon prevede uno sconto del 21%, che abbatte il prezzo fino a 49,99 euro!

Con questo router potrai goderti la velocità di download 4G LTE fino a 150 Mbps. Dual Band 1200 Mbps WiFi: Velocità WiFi veloce fino a 300 Mbps sulla banda 2.4 GHz e 867 Mbps sulla banda 5 GHz.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Molto utile poi il fatto che preveda la Connessione simultanea: Condividi l'accesso a Internet con un massimo di 32 dispositivi Wi-Fi. Puoi collegare le tue antenne 4G/3G per migliorare il segnale di rete.

MB130-4G è di fatto il Router Mercusys by TP-Link che sfrutta la rete mobile 4G LTE per offrirti una connessione performante e stabile anche in assenza di linea fissa.

Inserisci una Nano SIM card di qualunque Operatore e crea una rete Wi-Fi ideale per connettere abitazioni principali, case vacanza, piccole attività e temporary store.

Lo gestisci comodamente da smartphone grazie all'app Mercusys, che ti permette di gestire la rete in qualunque momento dal tuo smartphone Android o iOS, sfruttando funzionalità utili come l'impostazione di limiti all'utilizzo dei dati.



