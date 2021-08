Il potente spyware Pegasus ha colpito il vostro iPhone? Bastano pochi clic per scoprirlo

Una delle minacce che sta attirando di più l'attenzione in ambito informatico è sicuramente lo spyware Pegasus, potenzialmente in grado di spiare i dispositivi dei malcapitati. Per fortuna, per gli utenti iPhone ora è diventato molto più semplice comprendere se si è coinvolti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, gli sviluppatori del iMazing, noto software che consente di trasferire file e dati dall'iPhone/iPad/iPod al Mac/PC, hanno aggiunto al proprio programma una funzionalità pensata per consentire agli utenti di capire in modo semplice se il loro smartphone è coinvolto o meno nella vicenda dello spyware Pegasus, usato per spiare giornalisti e altri cittadini.

Ricordiamo che Amnesty International ha già rilasciato un tool che consente di effettuare tutte le verifiche del caso. Quest'ultimo è disponibile sia per Android che per iOS, ma richiede un po' di dimestichezza con il mondo informatico, in quanto si passa per la riga di comando. Nulla di troppo complesso, sia chiaro, ma capite bene che non si tratta esattamente di un metodo per tutti. Il team di iMazing ha dunque deciso di rendere la procedura molto più semplice: ora servono solamente pochi clic per verificare se l'iPhone è coinvolto.

Basta infatti utilizzare una versione di iMazing dalla 2.14 in poi, disponibile gratuitamente sia per macOS che per Windows, mettendo poi in pratica una semplice procedura. In parole povere, dopo aver scaricato il programma dal portale ufficiale e averlo installato, basta aprire iMazing, premere sul pulsante "Continua prova" (il software in sé di base è a pagamento), collegare l'iPhone al computer, autorizzare quest'ultimo, saltare eventualmente la richiesta di un backup (o se volete, fatelo) e selezionare l'opzione per effettuare la verifica relativa a Pegasus (ovvero "Rileva spyware"). Poi non dovrete fare altro che seguire le indicazioni che compaiono a schermo. Tutto molto semplice.