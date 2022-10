Una potente tempesta solare potrebbe interrompere Internet a tutto il mondo?

Vi abbiamo più volte riportato le dichiarazioni di un'esperta di informatica che metteva le autorità in guardia sul pericolo reale di una tempesta solare capace di mandare KO l'internet globale. Col senno di poi, un evento del genere potrebbe davvero interrompere la connessione alle persone della Terra?

Risposta breve: sì, potrebbe succedere, ma ci vorrebbe una tempesta solare sicuramente di dimensioni importanti, così come affermato da Mathew Owens, fisico solare dell'Università di Reading nel Regno Unito. "Avresti davvero bisogno di un grande evento per farlo, il che non è impossibile, ma penso che sia più probabile che colpisca prima le reti elettriche."

Tempeste del genere si verificano quando il sole rilascia un'intensa esplosione di radiazione elettromagnetica che, dopo essersi scontrata con il campo magnetico terrestre, causa molti effetti. In primis si possono creare delle aurore verso le regioni polari, ma possono anche interrompere i segnali radio e GPS.

Non solo: questo evento interferisce con i conduttori elettrici posti sopra la crosta, come la rete di linee di trasmissione che trasportano l'elettricità dalle centrali elettriche alle case e agli edifici. Qualcosa del genere si è già verificato in Quebec il 13 marzo 1989 provocando un blackout di 12 ore, mentre recentemente un brillamento solare ha mandato fuori uso 40 satelliti Starlink.

Tornando alla domanda iniziale, per distruggere completamente Internet, una tempesta solare dovrebbe interferire con i cavi in ​​fibra ottica che si estendono sotto gli oceani e collegano i continenti. Le onde elettromagnetiche non andrebbero a interferire direttamente con i cavi, ma bensì con i ripetitori installati ogni 50 o 145 chilometri.

Manco a dirlo, un blackout globale di Internet sarebbe potenzialmente catastrofico poiché interromperebbe numerose catene di approvvigionamento, le attività del mercato azionario, fino alla capacità di base delle singole persone di lavorare e comunicare. I modi per evitare il disastro sono molteplici: il primo è quello di sostenere reti elettriche, satelliti e cavi sottomarini contro il sovraccarico, mentre il secondo, sicuramente meno costoso, è elaborare un metodo migliore per prevedere le tempeste solari a lungo termine.



Insomma, la speranza è che non si verifichi un altro evento Carrington, perché le conseguenze potrebbe essere disastrose.