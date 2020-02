Potente terremoto di magnitudo 7.7 colpisce la costa della Giamaica

Martedì pomeriggio scorso, un potente terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito la costa della Giamaica ed è stato registrato a 120 km a nord-est di Lucea ad una profondità di 10 chilometri. I dati del National Oceanic and Atmospheric Administration indicano che si tratta di uno dei terremoti più forti mai registrati nella regione.

I Caraibi sono stati abbastanza attivi nell'ultimo mese. Questo terremoto (che in futuro potranno essere prevenuti dai supercomputer) segue settimane di attività a Puerto Rico. Nonostante il movimento della Giamaica abbia fatto scattare diverse allerte tsunami (in un raggio di 300 chilometri dall'epicentro) lungo le aree di Belize, Cuba, Honduras, Messico e Isole Cayman, il rischio di onde anomale era basso a causa del tipo di terremoto, noto come slip-strike.

La scossa è stata avvertita anche a Miami, in Florida, dove alcuni edifici sono stati evacuati in maniera precauzionale. Fortunatamente, non sono ci sono state vittime o gravi danni. Le cicatrici dell'evento, però, sono visibili in alcuni luoghi: ad esempio, alle Isole Cayman, la scossa ha lasciato delle fratture per le strade.

Miguel Charon ha raccontato alla CNN che si trovava al 13piano di un edificio e che durante la scossa ha sentito le pareti tremare per 30-40 secondi. Su Twitter, i funzionari delle Isole Cayman hanno aggiunto che "c'erano solo poche segnalazioni di danni strutturali agli edifici" e che i rifugi sono stati aperti solo per via precauzionale. Fortunatamente nulla di grave.