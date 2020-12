Il potentissimo satellite FalconEye 2 degli Emirati Arabi è stato lanciato con successo

Nella giornata di ieri è stato lanciato con successo il satellite di imaging della Terra FalconEye 2, un dispositivo essenziale di supporto alle forze armate degli Emirati Arabi Uniti, dotato di una elevatissima capacità di risoluzione.

È stato lanciato con successo alle ore 02:33 del 02 dicembre 2020 (fuso orario italiano) dallo Spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, da un vettore Soyuz STA/Fregat, gestito per l'occasione (come accade per tutti i voli commerciali che richiedono questo razzo) dalla Arianspace.

Il FalconEye 2 è stato realizzato da "Airbus Defence and Space" e dalla "Thales Alenia Space", i principali contraenti del progetto. Il peso al lancio era stimato di circa i 1190 Kg, e adesso il satellite sta per raggiungere l'orbita eliosincrona designata a circa 611 Km di altitudine. L' Airbus ha avuto la responsabilità della progettazione, dell'integrazione dei sistemi e dei test del satellite, mentre la Thales Alenia Space ha progettato e sviluppato lo strumento ottico ad altissima risoluzione deputato alla cattura delle immagini.

"Il lancio del satellite FalconEye rappresenta un importante evento per gli Emirati Arabi Uniti, e noi siamo particolarmente orgogliosi, insieme ad Airbus, di celebrare questo successo,” ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space. “Un programma come FalconEye è davvero ambizioso e pertanto aspira a fornire performance eccezionali. Thales Alenia Space ha raccolto questa sfida con determinazione, avendo noi ormai un'esperienza trentennale nella costruzione di satelliti per l’osservazione della Terra con strumenti ottici ad alta risoluzione”.

Purtroppo ulteriori caratteristiche del dispositivo sono sconosciute, in quanto il satellite è classificato come "governativo/segreto", essendo per lo più deputato all'aiuto delle tattiche militari delle forze armate emiratine.

Sappiamo però che ha avuto una vita molto travagliata, e che finalmente la sua missione è riuscita a partire dopo oltre nove mesi di ritardi e dopo che il suo gemello Falcon Eye 1 è andato distrutto dopo il fallimento critico del razzo italo-europeo VEGA nel luglio 2019. Di recente - purtroppo - il razzo VEGA ha fallito anche la missione VV17 a causa di un errore umano.