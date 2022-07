Potenza clamorosa per la RTX 4090 'Ti' di NVIDIA su Control in 4K

Se i test sintetici su TimeSpy hanno rivelato che la RTX 4090 potrebbe essere come due RTX 3090 in termini di potenza, c'è da dire che non si tratterà della top di gamma propriamente detta della famiglia Ada.

Infatti, sebbene non vi sia ancora la certezza sul suo lancio (e men che meno sulla sua reale esistenza), un modello "Ti" o "TITAN" sarà tutt'altro che impossibile da vedere nel corso della generazione, come abbiamo osservato, del resto, con il lancio della RTX 3090 Ti giusto qualche mese fa.

Ebbene, tutto questo per evidenziare come il chip grafico all'interno della RTX 4090 sia tecnicamente "limitato" rispetto al suo massimo potenziale. Parliamo della GPU AD102 che, nella RTX 4090, è presente con 126 Stream Multiprocessor e quindi 16.384 Core CUDA (variante AD102-300).

La AD102-400, invece, dovrebbe contare su 144 SM e 18.432 Core CUDA, con un TDP che passerebbe da 450 W a una cifra compresa tra i 600 e gli 800 W.

Proprio questa scheda del mistero sarebbe al centro dei più recenti rumor emersi in rete. Infatti, XpeaGPU ha rivelato di averne una tra le mani e che, a massima potenza su Control in qualità Ultra, risoluzione 4K con Ray Tracing e DLSS è in grado di raggiungere e superare i 160 FPS. Una notizia particolarmente esaltante dal momento che, come risponde l'utente hms1193 su Twitter, la 3090 agli stessi settaggi è in grado di restituire una media di 72 FPS.

Si tratterebbe quindi di oltre il doppio rispetto alla potenza della 3090, per una generazione che si preannuncia a dir poco incredibile.