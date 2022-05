La potenza in tasca: ufficiale lo Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm

Insieme all'annuncio dello Snapdragon 7 Gen1, Qualcomm ha lanciato anche la sua nuova proposta top di gamma per smartphone ai vertici della categoria, con prestazioni estreme in tutti gli scenari di utilizzo.

Massima potenza senza alcun tipo di compromesso, in arrivo nel terzo trimestre 2022 su smartphone dei brand protagonisti del mercato gaming e premium, tra cui Asus ROG, Black Shark, Honor, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, realme, RedMagic, vivo e Xiaomi. Arriva così l'annuncio del nuovo incredibile SoC flagship del produttore simbolo dell'industria dei processori per dispositivi mobili.

Il nuovo Snapdragon 8+ Gen1 mira a migliorare quanto già di buono offerto dal fratello Snapdragon 8 Gen1, primo processore della 8-Series. Al suo interno, espansa e completata la suite Snapdragon Elite Gaming per giocare in mobilità con esperienze senza eguali, reattività estrema, HDR e qualità massima qualità visiva.

La GPU Adreno migliora le prestazioni del 10% gen-over-gen, riducendo al contempo il consumo energetico del 30%. Questo si traduce, negli scenari tipici, in un guadagno fino a 60 minuti in più per sessioni di gaming in portabilità. Efficienza energetica in primissimo piano anche grazie alla nuova CPU Kryo, che riduce allo stesso modo i consumi del 30%.

Le tecnologie Snapdragon Sight consentono di catturare video in 8K HDR e foto in HDR10+, mentre le funzionalità Snapdragon Smart con Qualcomm AI Engine consentono di ottenere prestazioni migliorate in rapporto al consumo, pur continuando a offrire ottime feature correlate all'imaging tramite IA, tra cui gli ormai iconici effetti bokeh di Leica Leitz.

Non mancano, naturamente, una connettività completa di 5G, WiFi e Bluetooth di ultima generazione con modem Snapdragon X65, e un audio di pari livello con Snapdragon Sound.

Inoltre, nel corso dell'evento non sono mancati annunci relativi alla realtà aumentata, con il lancio di Snapdragon XR2 per smart viewer AR wireless all'avanguardia.