Grazie al potenziamento di LIGO e VIRGO riceviamo più onde gravitazionali che mai

Dalla loro prima osservazione nel 2015, le onde gravitazionali si sono dimostrate un tesoro inestimabile per la comprensione degli eventi colossali e potenti che governano l’Universo, come la fusione e lo scontro fra buchi neri o stelle di neutroni. Negli ultimi mesi il tasso di rilevamento delle Onde è aumentato a dismisura.

Molto di questo “tesoretto” si deve agli eccezionali interferometri LIGO e VIRGO che da anni lavorano senza sosta nel rilevare ogni possibile traccia di onde gravitazionali. Il loro utilizzo, per chi non se lo ricordasse, ha valso addirittura il premio Nobel per la Fisica nel 2017 a Barry Barish, Kip Thorne e Rainer Weiss, fisici e co-realizzatori dell’osservatorio LIGO.

Al momento i tre osservatori (i due LIGO statunitensi e il VIRGO europeo) sono in pausa, a causa soprattutto della pandemia di coronavirus che ha costretto molti addetti a rimanere distanti dal luogo di lavoro. Ma i ricercatori non sono rimasti con le mani in mano, e hanno sfruttato il tempo a disposizione (compreso quello adoperato per lo”smart-working”) per analizzare la grande quantità di dati ancora non elaborata. Visto che non era possibile concentrarsi su nuovi studi tanto valeva ritornare a valutare i dati grezzi precedentemente raccolti.

È venuto fuori che in soli sei mesi (da aprile a ottobre 2019) ci son state ben 39 nuove rilevazioni di onde gravitazionali, ovvero una media di 1.5 eventi a settimana. Un risultato eccezionale se si considera i primi tempi in cui non si è andati oltre le due-tre rilevazioni annue. Molto di questo successo si deve anche alle migliorie che gli interferometri hanno subito nel corso del tempo, e che hanno permesso di affinare le strumentazioni rendendoli molto più sensibili e accurati.

"La chiave per trovare segnali di onde gravitazionali una volta ogni cinque giorni circa - nell'arco di sei mesi - è stata aggiornare e migliorare i due rilevatori LIGO e VIRGO", ha dichiarato Karsten Danzmann, direttore del Max Planck Institute for Gravitational Physics, in Germania. “Abbiamo installato del nuovo hardware come laser e specchi, oltre a nuove tecniche per ridurre il rumore di fondo. Questo ha potenziato di oltre quattro volte il volume con cui i nostri osservatori erano in grado di osservare eventi cosmici come fusione di buchi neri o stelle di neutroni!”

La cosa affascinante è che stiamo parlando soltanto dei primi mesi del 2019, mentre la seconda metà dell’anno è ancora in stand-by, pronta ad essere analizzata al più presto. Chissà quali sensazionali scoperte ancora si celano in quella mole di dati. Speriamo che i fisici ci delizino presto con succulente novità.

Non molto tempo fa, proprio gli osservatori LIGO e VIRGO hanno rivelato una potentissima fusione tra due buchi neri.