Più poteri per admin gruppi WhatsApp: potranno eliminare qualsiasi messaggio inviato!

WhatsApp a quanto pare sta per ricevere tante piccole novità importanti per l’esperienza d’uso quotidiana: oltre a un’attesissima novità per gli Stati online, il servizio di messaggistica a breve aggiungerà un altro strumento all'arsenale degli amministratori delle chat di gruppo.

Stando a quanto segnalato anche dagli attenti colleghi di WABetaInfo, nell’ultima beta di WhatsApp per Android (versione 2.22.11.4, per essere precisi) è stata implementata la possibilità di eliminare qualsiasi messaggio inviato nelle chat di gruppo dove si è amministratori. Ora come ora questa funzionalità è accessibile esclusivamente agli utenti che li hanno originariamente inviati ma, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, verrà espansa agli admin.

Ovviamente questo aumento del potere per gli amministratori è bilanciato da un’altra feature: ogni volta che un messaggio inviato in una chat di gruppo viene eliminato, WhatsApp invia a tutti i partecipanti una notifica che avverte dell’eliminazione del testo d’interesse. Inoltre, tutti gli amministratori dello stesso gruppo verranno avvisati prima di confermare la cancellazione. Insomma, gli sviluppatori del servizio di casa Meta hanno pensato a tutto.

Se consideriamo che i messaggi effimeri a breve potranno essere salvati a propria discrezione, è chiaro che il team di WhatsApp sta lavorando molto sulla stessa feature con l’intento di tutelare la privacy degli utenti. Al momento della scrittura della notizia non è chiaro quando tutto ciò verrà implementato stabilmente; pertanto, non ci resta che attendere pazientemente segnali concreti.