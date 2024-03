E se potessimo combattere il riscaldamento globale...con un'asciugatrice?

La lotta al cambiamento climatico potrebbe presto avvalersi di una strategia sorprendentemente semplice ma potenzialmente rivoluzionaria: deidratare la stratosfera per ridurre l'effetto serra. Questo ci impedirebbe di vivere sotto terra per salvarci. Ma questo approccio, per quanto definitivo, è applicabile nella realtà?

La ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances apre una finestra su un metodo che potrebbe essere definitivo al fine di affrontare il cambiamento climatico: la rimozione del vapore acqueo dall'aria che sta per entrare nella stratosfera. Questo strato atmosferico, che si estende da circa 12 a 50 chilometri sopra la Terra, gioca un ruolo cruciale nell'effetto serra, principalmente a causa del vapore acqueo che agisce come una "barriera" che intrappola il calore.

La maggior parte dell'aria entra nella stratosfera attraverso i tropici, con una regione sopra l'Australia settentrionale che svolge un ruolo chiave. L'idea è che, intervenendo in questo punto specifico, sia possibile ridurre il vapore acqueo stratosferico, permettendo così una maggiore dispersione del calore terrestre nello spazio. Nello specifico questo processo mira a "catturare" il vapore acqueo prima che possa attraversare il confine tra troposfera e stratosfera.

Nell'atmosfera, il vapore acqueo può trasformarsi in ghiaccio se incontra particelle di polvere minerale o se c'è molta umidità. Se mancano queste condizioni, come sopra l'Australia, possiamo aggiungere particelle che favoriscono la formazione di ghiaccio. Questo processo lo fa precipitare impedendogli di salire ulteriormente e riducendo l'umidità che raggiunge la stratosfera. Così, potremmo leggermente rallentare il riscaldamento globale.

Sebbene questa proposta rappresenti solo un "piccolo passo nella giusta direzione", le potenziali ripercussioni sono considerate limitate. Il vapore acqueo nella stratosfera varia naturalmente con le stagioni, e l'impatto dell'intervento sarebbe molto minore di queste fluttuazioni.

Non dimentichiamoci comunque che il cambiamento climatico ha anche effetti positivi.