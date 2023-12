E se potessimo fare diagnosi di autismo direttamente dagli occhi?

Una recente e sicuramente affascinante ricerca che è stata pubblicata su JAMA Network Open, sembra dimostrare un metodo alternativo per fare diagnosi precoce di autismo. Alcuni modelli di intelligenza artificiale, potrebbero infatti analizzare... gli occhi!

Dopo aver visto il collegamento tra autismo e sinestesia, è opportuno sottolineare come in letteratura siano già presenti diversi studi che mostrano una correlazione tra i cambiamenti nei nervi retinici e disturbo dello spettro autistico (ASD). Il tutto sarebbe dovuto infatti, a collegamenti con il sistema nervoso centrale e con diverse aree anatomiche.

"Gli individui con ASD presentano cambiamenti strutturali della retina che riflettono potenzialmente alterazioni cerebrali, comprese anomalie del percorso visivo attraverso connessioni embrionali e anatomiche", scrivono i ricercatori nel loro articolo.

In particoalre, un team del Yonsei University College of Medicine nella Repubblica di Corea ha letteralmente istruito un'intelligenza artificiale ad individuare correttamente una diagnosi di ASD attraverso l’osservazione della retina.

In un primo momento, ovviamente, veniva esplicitamente dichiarato se il soggetto fosse o meno autistico, in modo da collegare una corretta diagnosi a determinati pattern all’interno della retina.

In seguito, la stessa IA ha analizzato le retine di 958 bambini e adolescenti con un’età media complessiva di circa 8 anni. La particolarità risiede nel fatto che alla metà dei soggetti era stato diagnosticato l’autismo. risultati sono decisamente incredibili.

L’intelligenza artificiale, ha infatti ottenuto un punteggio praticamente perfetto nel discriminare correttamente coloro che avevano l'autismo e coloro che non lo avevano.

D’altro canto, l’intelligenza artificiale non era altrettanto efficace nel prevedere la gravità dei sintomi dalle foto della retina, mostrando un’accuratezza di "solamente" nel 48-66% dei casi.

"I risultati di questo studio suggeriscono che le fotografie della retina possono servire come valido candidato per un metodo oggettivo per lo screening dell'autismo e possibilmente della gravità dei sintomi", scrivono i ricercatori.

A quanto pare gli occhi non servono solo per fare diagnosi di patologie renali, ma potrebbero rivelarsi ben più impattanti sulla nostra salute di quanto si possa pensare.