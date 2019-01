Questo caccia sovietico, il MiG-29, è in vendita ed è completamente funzionante

Un rivenditore specializzato in esclusivi e costosi reperti militari sta vendendo un esemplare di caccia sovietico MiG-29. Il jet è in tutto e per tutto funzionante, ma ovviamente tecnicamente non sareste autorizzati a dotarlo di cannoni o missili.

Il MiG-29 è un caccia multiuso congegnato dalla Russia verso la fine degli anni '70, in piena Guerra Fredda. Il jet russo è considerato la risposta sovietica all'F-15 Eagle. Il modello di caccia messo in vendita è entrato in dotazione all'Esercito russo solo negli anni 80, ed è stato utilizzato da molti altri Paesi anche dopo il crollo del muro di Berlino —gli americani, ad esempio, li usano ancora per le esercitazioni.

L'esemplare in vendita ha alle spalle circa un migliaio di ore di volo (818 per la precisione), ma il broker di equipaggiamento militare assicura che, con le dovute manutenzioni, dovrebbe essere in grado di volare ancora per altre mille ore.

Ovviamente il MiG-29 è stato completamente demilitarizzato, il che non solo implica non abbia più i cannoni automatici da 30mm Gryazev-Shipunov GSH-30-1, ma anche che è stata rimossa la tecnologia di ingaggio così come, verosimilmente, il radar per uso militare RLPK-29.

É comunque l'ideale per una gita ad alta quota, ha pure un posto per un passeggero oltre al pilota.



Ah, il caccia russo è venduto ad un prezzo di 4,6 milioni di dollari. Interessati?