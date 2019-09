Ora potete fingere di essere attenti mentre guardate film con questi 'occhiali da sole'

Quante volte vi siete trovati in situazioni spiacevoli in cui avreste voluto tornarvene comodamente in casa a guardare un film? Innumerevoli, direte voi. Bene, adesso potete finalmente realizzare il vostro sogno: basta indossare degli "occhiali da sole" e potrete guardare i vostri film preferiti mentre fingete di stare attenti.

Tornando seri, durante l'IFA 2019 TCL ha presentato un "display indossabile" a forma di occhiali da sole. Si tratta solamente di un prototipo, ma esso è già funzionante e permette di guardare film. All'interno degli "occhiali" ci sono due display OLED, uno per occhio, e l'obiettivo è quello di far vivere all'utente un'esperienza il più simile possibile a quella offerta da una sala cinematografica. Pensate che il dispositivo dispone anche di altoparlanti integrati e si può collegare tramite porta USB Type-C al proprio smartphone. TCL afferma che questi "occhiali da sole" sono stati pensati anche per essere utilizzati in mobilità, magari durante un viaggio in treno.

Gli "occhiali" lasciano infatti uno spazio di visibilità semi-trasparente attorno agli schermi, in modo che l'utente riesca comunque a vedere cosa accade nel mondo reale. Insomma, il dispositivo cerca di emulare uno schermo da 100 pollici, ma provando a far rimanere l'utente concentrato anche sul resto, per quanto possibile.

Crediti immagini: Engadget.