Ora potete giocare anche su YouTube: arriva la sezione Playables, ma solo per pochi utenti

Mentre lo stop agli AdBlock su YouTube fa discutere la community, il servizio di streaming video si arricchisce oggi con un'altra importante novità: per tutti gli iscritti a YouTube Premium, infatti, è stata lanciata la nuova sezione Playables, che comprende una serie di prodotti mordi-e-fuggi da giocare tra un video e l'altro.

YouTube ha iniziato i test su Playables già nel mese di settembre, ma allora aveva dichiarato che la funzione era solo in fase sperimentale e che non vi erano ancora dei piani concreti per la sua implementazione. Ora, invece, Playables è arrivata per gli iscritti a YouTube Premium, aggiungendosi agli altri vantaggi offerti dalla sottoscrizione e confermando che la fase sperimentale si è conclusa con un successo.

All'atto pratico, Playables è una nuova tab di YouTube, che gli iscritti Premium possono selezionare dalla homepage dell'applicazione o da quella del sito web su PC desktop. All'interno di questa sezione potrete giocare ad alcuni titoli arcade direttamente dentro al browser web o all'app per smartphone, senza scaricare alcun dato di gioco. GSMArena riporta che alcuni utenti Premium di YouTube stanno ricevendo la notifica di lancio di Playables, anche se per ora quest'ultima sembra essere ancora limitata a mondo anglosassone.

Al momento, Playables comprende 37 titoli diversi: si va dai simulatori sportivi arcade, come quelli di biliardo e di basket, fino ai puzzle game, ai rhythm game e ai quiz per più giocatori. Il "piatto forte" della collezione è però Angry Birds Showdown, che ripesca le meccaniche dei primi giochi della serie di Rovio e le unisce ad ambienti più grandi e più complessi da distruggere.

Infine, vale la pena sottolineare che YouTube non ha confermato Playables "a vita": al momento, infatti, l'azienda sembra aver introdotto la funzione come una sperimentazione temporanea, che si esaurirà il 28 marzo 2024. Qualora i numeri dovessero essere buoni, la compagnia deciderà di mantenere in vita la sezione. Qualche mese fa, anche Netflix ha introdotto una sezione "videogiochi" per i suoi utenti.