Ora potete avere un iPhone Fold, bastano nastro adesivo e un'app Samsung

Il protagonista del video di oggi non è un iPhone ma un Art Attack: vi serviranno solo l'app Try Galaxy, due iPhone e del nastro adesivo... fatto? Scherzi a parte, si tratta di un curioso esperimento legato all'ultimo aggiornamento dell'app Samsung.

Già da un po' di tempo, infatti, è disponibile l'app Try Galaxy per provare su iPhone l'esperienza Android dei dispositivi del brand sudcoreano.

Non serve altro che andare sul sito ufficiale dell'iniziativa, scansionare il QR Code presente in pagina e installare la web app sulla home screen del vostro iPhone. Se siete già su iPhone, vi basterà navigare a questo link e seguire le istruzioni.

La novità sta nel fatto che nell'ultima versione è stata inserita la possibilità di provare anche l'esperienza di Galaxy Z Fold5, ciò significa che potrete affiancare due iPhone collegati tra loro e visualizzare mezza schermata sull'uno e mezza sull'altro per provare il brivido di un iPhone pieghevole.

L'esperimento fatto da Roman Loyola di Macworld è stato esilarante, dal momento che non si è limitato a navigare sul sito Try Galaxy, applicando del nastro ai due device per provare ad avere in parte anche il feeling di uno smartphone pieghevole di ultima generazione.

Difficile pensare di utilizzarlo tutti i giorni, e non solo per il nastro. Trattandosi di una web app, infatti, l'esperienza è estremamente limitata e "scattosa", il cui intento è esclusivamente illustrativo.