Si potrà avere iPhone 14 con piano ad abbonamento? Secondo Gurman arriverà 'a breve'

L’aumento di prezzo della gamma iPhone 14 sul mercato internazionale si è fatto sentire, in alcuni paesi di più e in altri di meno. Fortunatamente potrebbe esserci una iniziativa particolarmente interessante in arrivo per ovviare a questo incremento: accedere agli iPhone 14 con un piano in abbonamento.

Stando a quanto riferito dal rinomato giornalista Mark Gurman nella sua newsletter Power On pubblicata su Bloomberg, Apple starebbe provando questo servizio inedito dietro le quinte con successo: si tratterebbe di un piano con pagamento di una quota mensile non specificata, comunque inferiore al prezzo di listino suddiviso in più mensilità, per accedere a un iPhone di ultima generazione a un prezzo conveniente, e poi direttamente alla versione successiva alla sua uscita. In poche parole, un programma anche di fidelizzazione degli utenti interessati a provare con mano un iPhone ed eventualmente affidarsi sul lungo termine alla soluzione di Cupertino.

Apple avrebbe potuto presentare l’idea direttamente nel contesto del keynote Far Out secondo Gurman, ma è ormai più plausibile la presentazione in occasione del presunto keynote Apple di ottobre 2022. Il progetto è nelle fasi finali di pianificazione e prevede ancora qualche ritocco – almeno secondo i leak -, quindi il debutto non dovrebbe essere così distante. Per ora, meglio attendere questa novità con pazienza e prendere questa tip con le pinze.

Dall’analista Ming-Chi Kuo, invece, arrivano dati deludenti sui preordini di iPhone 14 Plus.