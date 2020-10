Quanto altro tempo ancora potrà rimanere intatta la tomba di Tutankhamon?

Nuovi quesiti sono emersi dal restauro della tomba di Tutankhamon. Esperti nel settore hanno cercato di identificare quali possano essere i nuovi fenomeni che stanno andando ad intaccare il monumento funerario di 3,300 anni.

La tomba di Tutankhamon venne aperta per la prima volta da Howard Carter nel 1922. Quasi un secolo dopo, un gruppo di ricerca e restauro ha cercato di portare avanti uno studio su quelli che potrebbero essere le future minacce che andrebbero ad intaccare la camera mortuaria del più famoso faraone d'Egitto.

Uno dei segni distintivi analizzati nello studio sono stati i diffusi puntini marroni in tutti i muri dipinti. Inizialmente, queste macchie vennero fotografate durante la scoperta di Carter, ma non gli si diede il giusto valore in confronto a tutte le ricchezze che vennero trovate tra quelle mura. Tuttavia, i ricercatori, analizzando la composizione chimica dei punti, hanno rilevato la presenza di acido malico - tipico di funghi o batteri. Spaventati dai possibili danni che questi potrebbero arrecare nel futuro, sono andati più a fondo nelle analisi, arrivando alla conclusione che tutto ciò che possa aver portato alla nascita di quegli organismi non esiste più.

Gli studiosi hanno ipotizzato che l'umidità rilasciata dalle tinte usate per decorare le mura abbia dato origine alla formazione di questi batteri. I restauratori, venendo a conoscenza di questi risultati, hanno scelto sorprendentemente di non rimuoverli o coprirli con altre tinture, perché considerati innocui e parte integrante della storia della tomba.

Un altro problema insorto è stata la persistente presenza di granelli di polvere proveniente dal deserto. Questa, molto probabilmente, è stata portata all'interno della tomba dai numerosi visitatori e, considerando che la polvere tende ad assorbire l'umidità del respiro umano, le pitture sui muri sono state gravemente danneggiate.

Il team di restauro, ricevendo i dati dai ricercatori, ha deciso di ripulire con minuziosa attenzione le mura dipinte e ha elaborato un sofisticato sistema di ventilazione che impedisca alla polvere di depositarsi a lungo sulle pareti. Il fatto buffo, o forse un po' inquietante, è che gli addetti, rimuovendo la vecchia piattaforma che permetteva di vedere la camera mortuaria di Tutankhamon, hanno raccolto un gran numero di fogli di carta con suppliche proprio al faraone o per essere benedetti o per maledire altre persone.

Con la pubblicazione dei risultati e la fine dei restauri molti quesiti rimangono aperti. Non si sa come le sostante chimiche della polvere del deserto possano reagire nei prossimi anni con i pigmenti naturali usati per dipingere le pareti.

Inoltre "Il pericolo delle crescenti inondazioni dovute al cambiamento climatico è un fattore non da sottovalutare" ha affermato Neville Agnes, il direttore del progetto di restauro e ricerca. La tomba si trova in una posizione strategica, proprio per evitare di diventare vittima diretta di un'inondazione. Tuttavia, le mura che proteggono la tomba furono costruite con materiale poroso, come tutte le sue vicine nella Valle dei Re. Se una di queste dovesse essere colpita da un'alluvione, l'umidità e il vapore potrebbero attraversare le pareti e danneggiarle irrimediabilmente.

L'ultima minaccia da non sottovalutare è il turismo. Vi sono delle repliche della tomba, costruite proprio per cercare di far confluire meno turisti all'interno dell'edificio sacro originale, ma le autorità egizie non hanno messo ancora degli obblighi che portino le persone ad andare a visitare solo queste.

"L'unica speranza è che il recente restauro della tomba di Tutankhamon e i risultati ricavati portino le persone a capire l'importanza e il valore che questa ha: è la tomba di un re e dobbiamo approcciarci ad essa con rispetto" ha affermato Agnew.