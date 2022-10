Presto si potrà vivere in un aeroporto: vediamo la trasformazione in città

Il vecchio aeroporto di Tegel a Berlino, diverrà una vera e propria città ecologica. Scopriamo insieme questo mastodontico progetto da 8 miliardi di euro.

Dopo aver visto il tunnel sottomarino che collegherà Danimarca e Germania, oggi parliamo nuovamente di questa nazione innovativa. Durante la pandemia, il famoso aeroporto di Tegel, in disuso oramai da anni, era stato trasformato in uno dei più grandi centri di vaccinazione d'Europa. Oggi, la capitale tedesca è pronta a lanciare la sfida di riqualificazione urbana più grande della storia dalla caduta del muro di Berlino, ovvero quella di trasformare l'aeroporto in un centro tecnologico ed ecologico.

Si tratta di una vera e propria città dentro la città. L'area aeroportuale si estende infatti per ben 5 chilometri quadrati, ovvero una superficie doppia rispetto a quella dell’intera città di Monaco. Secondo le prime indiscrezioni, l'area non verrà inoltre attraversata da automobili divenendo, da un lato la residenza di 10.000 persone e dall'altro un vero e proprio parco tecnologico nel quale vi sarà una stretta collaborazione fra imprese e mondo accademico.

Saranno infatti almeno 5 mila gli studenti che seguiranno le lezioni all'interno della nuova "città". Si tratta di un progetto mastodontico, che prevede complessivamente un investimento pari a 8 miliardi di euro.

Bisogna sottolineare che l'intera zona verrà ovviamente servita da una rete di mobilità sostenibile, con piste ciclabili e bus elettrici che saranno i veri protagonisti, mentre la costruzione degli edifici avverrà mediante l'utilizzo di materiali ad hoc. Stiamo parlando di un progetto figlio della nuova filosofia della città di Berlino, improntata sull'innovazione e sulla riqualificazione urbana sostenibile.

Importante sottolineare inoltre, che le abitazioni ed il costo della vita in generale saranno alla portata di tutti, a differenza delle spese decisamente impegnative che richiederà vivere su una nave da crociera. Non ci resta che attendere il termine dei lavori, previsto entro il 2027.