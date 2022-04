'Quasi' tutti potranno permettersi di andare su Marte, parola di Elon Musk

Secondo quanto ha affermato Elon Musk, durante una recente conversazione con Chris Anderson, il capo di TED, un biglietto SpaceX per Marte avrà un costo di 100.000 dollari e sarebbe alla portata di "quasi chiunque". Nella stessa discussione il miliardario ha anche affermato che arrivare sul Pianeta Rosso sarà difficile e arduo.

L'obiettivo è quello di costruire una città autosufficiente sul corpo celeste. "Se trasferirsi su Marte costa, per amor di discussione, 100.000 dollari, allora penso che quasi chiunque possa lavorare e risparmiare e alla fine avere questa cifra. In questo modo potrebbe essere in grado di andare su Marte se lo desidera", ha dichiarato il CEO di SpaceX.

"Vogliamo rendere disponibile [il viaggio] a chiunque voglia andarci". Certo, sicuramente un biglietto per il Pianeta Rosso rimane comunque molto costoso, ma si tratta di una cifra ampiamente alla portata di più persone rispetto al turismo spaziale, che ha un costo davvero proibitivo. D'altra parte questa potrebbe essere la classica "elonata" detta senza alcun ragionamento o stima sul costo reale per un viaggio su Marte.

Intanto, secondo Musk, per raggiungere lo status di "città marziana autosufficiente" ci dovrebbero essere circa 1 milione di persone che vivono e lavorano sul corpo celeste. L'obiettivo iniziale, intanto, è avere una flotta di circa 1.000 astronavi in ​​grado di consegnare circa 100 persone su Marte ogni 2,2 anni.

Se tutto va secondo i piani, il miliardario suggerisce che la sua visione di flotte in massa su Marte potrebbe iniziare nel 2030.