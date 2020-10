Potrebbero esistere 300 milioni di mondi potenzialmente abitabili nella Via Lattea

Con quale criterio gli esperti possono cercare possibili mondi abitabili nell'Universo? Per adesso - a causa dei limiti della nostra tecnologia - possiamo cercare possibili forme di vita solo all'interno della nostra galassia, la Via Lattea. Possiamo partire da un dato: quanti pianeti rocciosi come la Terra ci sono? 300 milioni.

"Anche se questo risultato è ben lungi dall'essere un valore finale e l'acqua sulla superficie di un pianeta è solo uno dei tanti fattori per sostenere la vita, è estremamente emozionante che abbiamo calcolato che questi mondi siano così comuni con così alta sicurezza e precisione", ha dichiarato l'astronomo Steve Bryson dell'Ames Research Center della NASA.

Ci sono tantissimi fattori - molti dei quali sconosciuti - che rendono un pianeta "abitabile", ma per adesso gli esperti si vogliono focalizzare su tre di questi:

Se l'esopianeta è di tipo roccioso come la Terra, Marte o Venere;

Se orbita attorno a una stella come il Sole, non troppo calda e non troppo attiva;

Se si trova attorno alla "zona abitabile", ovvero quel luogo non troppo freddo e non troppo caldo, così da permettere all'acqua di mantenersi liquida sulla superficie.

Gli astrobiologi ritengono che più le caratteristiche di un sistema siano vicine a quelle della Terra e del Sole, maggiori sono le possibilità di trovare un luogo in cui la vita possa esistere. "Sapere quanto siano comuni i diversi tipi di pianeti è estremamente prezioso per la progettazione delle prossime missioni di ricerca di esopianeti", afferma infine l'astronomo Michelle Kunimoto del Massachusetts Institute of Technology.