Sulla Terra sono esistite ed esistono creature davvero gigantesche che ci fanno sentire insignificanti. Tuttavia, i film ci hanno abituato a creature ancora più colossali capaci di distruggere le città soltanto con il loro passaggio. Ovviamente si tratta di fantasia, ma potrebbero mai esistere creature delle dimensioni di Godzilla?

Innanzitutto, animali giganteschi dovrebbero avere anche cellule gigantesche... o non è così? In realtà le cellule hanno (quasi) tutte le stesse grandezze. Un'eccezione viene rappresentata dalla Caulerpa taxifolia, un'alga marina composta da un'unica cellula provvista di più nuclei, e dalla Valonia ventricosa, uno dei più grandi organismi unicellulari del pianeta che assomiglia a una palla.

Esistono anche alberi giganti come il Lindsey Creek French Tree, che aveva un volume di 2.550 metri cubi e un'altezza di 118,87 metri. Non solo: la sequoia vissuta al tempo dei dinosauri (Sequoia sempervirens) aveva un volume del tronco cinque volte più grande della più alta della sua specie esistente oggi, l'Hyperion. Parliamo al passato per un motivo: una tempesta ha portato via l'albero nel 1905.

É possibile che la natura, un giorno, riesca a creare alberi più alti, ma dovranno essere superati alcuni limiti "strutturali" che devono affrontare anche i nostri grattacieli. Un albero più alto, ad esempio, dovrebbe avere dei modi ingegnosi per controbilanciare il suo peso e riuscire a portare acqua dalle radici in alto. Anche se non in altezza, attualmente Pando è l'organismo vivente più pesante della Terra.

Per quanto riguarda gli animali? Vedremmo mai creature come Godzilla? Risposta veloce: no. Secondo le informazioni del web, Godzilla è una creatura che va dai 118 ai 300 metri di altezza. Le più grandi creature della Terra sono stati i sauropodi, dinosauri dal collo lungo che hanno raggiunto anche i 40 metri. É difficile trovare creature più grandi. Questo perché quando un animale raddoppia di volume, la sua massa aumenta di un fattore otto e ha bisogno di molta più densità ossea e muscolare.

Inoltre, più grande è la creatura, di più energia ha bisogno. I sauropodi, infatti, erano creature erbivore che stavano ferme e utilizzavano il loro lungo collo per cercare cibo. Per questo motivo i dinosauri carnivori terrestri arrivavano massimo a 16 metri (come lo Spinosauro, il più grande carnivoro sulla Terra).

Se vogliamo battere ogni record, però, dobbiamo rivolgerci agli oceani. Prendiamo ad esempio le balene: la loro grande massa non è sostenuta solo dalle ossa, ma anche dall'acqua; ciò ha permesso alla creatura di raggiungere certe dimensioni importanti. Tuttavia, anche negli oceani, creature più grandi delle balene sarebbero molto probabilmente impossibili; questo perché alcuni limiti della fisiologia esistente non possono essere superati.

Per la crescita di un mostro ancora più grande, avremmo bisogno di un mondo in cui la gravità è bassa, dove gli oceani sono molto più profondi o l'atmosfera è densa. Inoltre, questa ipotetica creatura gigantesca dovrebbe aver bisogno di molte calorie intorno ad essa. Insomma, una cosa è certa: fortunatamente il Giappone non rischia l'invasione di qualche Kaijū.